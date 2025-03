Ilfattoquotidiano.it - Dieci senatori dem votano con i repubblicani e fanno passare la legge che evita lo shutdown. Critiche al leader Schumer: “Resa a Trump”

Venerdìdemocratici si sono uniti aiper un voto procedurale su un disegno diche sblocca finanziamenti al governo Usa per sette mesi, scongiurando loche sarebbe scattato a mezzanotte. Il voto 62-38 è stato segnato da una svolta importante dopo che i democratici del Senato hanno trascorso la settimana paralizzati dal dubbio se sfruttare o meno il momento per reagire al presidente Donald. La decisione delChuckdi appoggiare il provvedimento ha suscitato dure reazioni dall’ala sinistra del suo partito, da Alexandra Ocasio-Cortez a Nancy Pelosi, che la considerano equivalente a una. Laera stata formulata, senza alcun negoziato con i dem, dalla maggioranza repubblicana alla Camera che l’ha poi approvata per pochissimi voti e con il no compatto dei democratici.