Dentro la partita. Vulikic insidia Cauz, Adorante il più temibile

Il Modena è partito con un pizzico di pioggia (parecchia ne avrà trovata, purtroppo, attraversando la Toscana) ed è arrivato con il sole e il mare di Castellammare. Leggerlo come un segnale ottimistico è la via da seguire, affinché i canarini di Mandelli possano recuperare quanto perso a Salerno, soprattutto per demeriti di squadra. Il livello, però, si è leggermente alzato rispetto alla prima trasferta campana: l’avversario, guidato dal sorprendente Pagliuca in panchina, è a tutti gli effetti eccezionale. Nel senso che rappresenta una eccezione in questo campionato di società spendaccione e ambiziose, di acquisti onerosi non utili e di vorrei ma non posso. La Juve Stabia si sta giocando un posto nei playoff dopo aver vinto la C e, per ora, se lo merita ampiamente. Il Modena le qualità per poter risvegliare dal sogno le vespe le ha, almeno sulla carta.