Linkiesta.it - Delmastro, il caso Garlasco, e i problemi irrisolti della giustizia italiana

Leggi su Linkiesta.it

Anche se la politicaè momentaneamente assorbita dalle polemiche sulla guerra in Ucraina, il vero indicatorecrisi profonda che attraversa il nostro Paese resta pur sempre la. Il sottosegretario di fertile ingegno AndreaDelle Vedove ne ha detta un’altra delle sue in un’intervista a Ermes Antonucci del Foglio. Dopo essersi definitolista e garantista «a giorni alterni» (ma di quest’ultima patologia a dire il vero nessuno si era accorto, c’è da dire che la schizofrenia, metaforicamente parlando eh, spesso cela taluna delle manifestazioni sintomatiche)come Fantozzi di fronte all’ennesima visioneCorazzata Potemkin, sbotta dopo la millesima domanda sulla riforma Nordio e rivela che per lui è una boiata pazzesca. Le sue non sono affermazioni peregrine, in effetti egli dice ciò che tutti sanno e pochi ammettono: che l’unica vera riforma efficace è quella che trasferisce le procure sotto l’esecutivo.