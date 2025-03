Cityrumors.it - Delitto di Garlasco, processo da rifare? Eppure tanti elementi portano solo a Stasi

Le ultime novità sul caso del femminicidio di Chiara Poggi non tolgonodubbi su chi è stato condannato in diverse fasiUn caso di cui si è parlato e discusso tanto, forse è stato uno di quelli, insieme alla strage di Erba, su cui si è dibattuto parecchio e che ha diviso l’opinione pubblica perché suldicon la morte di Chiara Poggi, molti non erano così convinti della colpevolezza di Albertoe adesso con le nuove prove venute alla ribalta su Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara molto si rimette in discussione.dida(Ansa Foto) Cityrumors.itAlmeno è quello chevorrebbero far credere, anche se le nuove prove che la Procura di Pavia sta mettendo in evidenza non è che fugano i dubbi in alcun modo, èuna maniera diversa di provare a riscrivere una storia che, ad ogni modo, ha già avuto un suo percorso giudiziario, fatto di prove e disui quali è difficile che vengano stravolti.