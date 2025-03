Ilfattoquotidiano.it - Delitto di Garlasco, Luciano Garofano (ex Ris): “Dna di Sempio? Forse una diversa interpretazione di dati grezzi”

Non conosce ancora nel dettaglio le nuove consulenze che hanno portato all’iscrizione di Andrea, per la seconda volta, nel registro degli indagati per ildi. Tuttavia,, biologo ed ex comandante del Ris di Parma, che all’epoca indagò sull’omicidio, esprime perplessità, attende di conoscere e infine capire. Non solo perché in passato è stato consulente della difesa di, amico di Marco Poggi, il fratello di Chiara, ma anche perché, per quanto ne sa, quelle tracce non erano utilizzabili. Nel 2007, che potrebbe entrare nuovamente nel team della difesa, era il generale dei carabinieri in camice bianco che venivano chiamati sulle scene dei crimini più complicati. E così anche per.Che il Dna sulle unghie della vittima fosse in quantità minima lo sostenne già il professor Francesco De Stefano, genetista, durante il processo d’appello bis: quello che portò alla condanna di Alberto Stasi a 16 anni di carcere.