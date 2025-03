Juventusnews24.com - Delio Rossi cerchia in rosso la favorita per lo Scudetto: «Lo dissi già in tempi non sospetti. Lui è il miglior allenatore in questo»

Intervistato in esclusiva da Juventusnews24, Delio Rossi ha detto la sua sulla squadra favorita per la vittoria dello Scudetto in Serie A. Le sue dichiarazioni.

Qual è la squadra favorita per lo Scudetto?

«In estate dissi che il Napoli avrebbe lottato fino alla fine per la vittoria del campionato: non avere le coppe è un gran vantaggio. Conte è il miglior allenatore per preparare una partita a settimana, la lotta sarà con Inter e Atalanta».