Ilfoglio.it - De Villepin sprona l’Ue (e Macron)

Leggi su Ilfoglio.it

In diplomazia, se si è attendisti, ci si fa tagliare la testa. Non si può andare come dei borghesi di Calais a Washington per sottomettersi alla decisione del padrone”. Da ministro degli Esteri di . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti