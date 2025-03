Internews24.com - De Paola avvisa l’Inter: «Contro l’Atalanta non le servirebbe questo risultato»

di RedazioneDesi è espresso sulle ambizioni delverso la partita: le dichiarazioniIntervenuto a Tmw Radio, Desi è espresso sul momento di Atalanta e Inter, chiamate a scontrarsi nella sfida scudetto del Gewiss Stadium. Le dichiarazioni:LA SFIDA – «Conte? Se vincesse lo Scudetto, poi l’aspettativa aumenterebbe a Napoli. Auguro un connubio felice, ma conoscendo Conte magari si creerebbero degli attriti. Atalanta Inter? Vedo molta sfrontatezza nel. Devono evitare entrambe il pari,a poco.perderebbe di nuovo la testa in favore al Napoli. E’ una partita che vogliono e devono vincere entrambe»MILAN – «No Allegri. Allegri negli ultimi 5 anni cosa ha vinto? Una Coppa Italia. Un anno è stato fermo, tre anni ha fatto disastri alla Juve, andando via anche per motivi disciplinari.