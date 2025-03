Lapresse.it - Dazi Usa, Santanchè: “Farebbero malissimo a turismo”

(LaPresse) La ministra delDanielacontro le imposte degli Stati Uniti. “IUsamale al? Assolutamente sì, ma oggi non mi sembra che ci siano dei: io credo che Trump faccia la voce grossa, faccia delle minacce per vedere un po’ quali sono le reazioni ma io non credo a questiperchémale anche agli Stati Uniti d’America e quindi non credo assolutamente che il presidente americano voglia darsi la zappa sui piedi”, ha dettoa margine della sua visita alla fiera ‘Fai la cosa giusta’, a Milano. “Sono certa che anche con le interlocuzioni che ci saranno, ioggi non ci sono,anche ile io sono confidente che inon ci saranno”, ha aggiunto.