Quotidiano.net - Dazi, Tajani incontra Rubio: “Dialogo per evitare guerre commerciali. Chiesto aiuto per liberare gli italiani in Venezuela”

La Malbaie (Quebec), 15 marzo 2025 – "A livello strategico ho detto (al segretario di Stato americano Marco) che bisogneràqualsiasi guerra commerciale, perché lenon fanno bene a nessuno, siamo pronti a dialogare come, faremo la nostra parte anche in Europa, perché la soluzione non può che essere quella del". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, che ha avuto a margine dei lavori del G7 in Canada un incontro bilaterale con il segretario di Stato Usa, Marco. "Bisogna cercare di lavorare affinché il nostro sistema, parlo per l'Italia, industriale, possa continuare ad essere protagonista dell'export", ha dettoricordando che "l'export rappresenta il 40%" del Pil. "Sono convinto che negli Stati Uniti noi potremo continuare ad esportare, magari investendo di più, internazionalizzando alcune nostre imprese per riequilibrare anche la bilancia commerciale che oggi è tutta a favore dell'Italia, si potrà anche acquistare di più dagli Stati Uniti.