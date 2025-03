Daniele Priori | Tom e Jerry antieroi del Dopoguerra nati per non essere dei duri

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il mondo celebra Tom &. Auguri di buon compleanno a un duo mitico e in realtà senza età che pure, proprio in questi giorni ormai prossimi all'arrivo della bella stagione, festeggia ben 85 primavere. Figli della Guerra ma certamente non soldati. Litigiosi ma del tutto incapaci di fare la faccia da. Anzi giocherelloni per antonomasia, simboli di libertà e spensieratezza, capacissimi invece di donare una serenità (ormai davvero intergenerazionale) che in alcuni frangenti della Storia può sembrare addirittura insperata. Eppure il gatto e il topino costantemente impega rincorrersi e a tirarsi l'un l'altro colpi bassi quanto divertenti (dei quali è quasi sempre il gatto Tom a finire vittima), sembra conoscano decisamente la formula dell'allegria oltre ogni ragionevole dubbio, tanto daprotagonisti di celebrazioni che a più livelli e nei più diversi ambiti dureranno addirittura un anno.