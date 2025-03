Metropolitanmagazine.it - Daniela Ferolla, chi è il marito Vincenzo Novari

, ex Miss Italia nel 2001, da ormai 20 anni condivide una romantica quanto riservata storia d’amore con il neo-che ha sposato lo scorso giugno, in una cerimonia da favola tenuta a Roma presso il Castello di Tor Crescenza, vicino a Ponte Milvio. Se di lei si conosce ampiamente il curriculum televisivo, deldisappiamo che è un affermato manager ed imprenditore., dopo essersi laureato in Economia, ha avviato la sua carriera in questo campo. Nel corso ella sua carriera professionale,è stato CEO di grandi aziende del calibro di L’Oreal e Saiwa, oltre a essere stato per quindici anni, dal 2001 al 2016, amministratore delegato di 3 Italia, mentre più recentemente ha fatto parte del comitato organizzativo delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina del 2026.