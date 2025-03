Bergamonews.it - Dalmine, 18enne armato di coltello fuori da una scuola: minacciava di uccidere, fermato dai carabinieri

Un intervento tempestivo deidella Stazione diha evitato la possibile tragedia. Nella giornata del 10 marzo, un diciottenne di origini egiziane, H.F., già noto ai militari dell’Arma per precedenti legati a reati contro il patrimonio e la persona, e già destinatario di un Avviso Orale del Questore di Bergamo, ha seminato il panico nei pressi di un istituto scolastico di.Poco prima delle 13, in evidente stato di alterazione, il giovane ha impugnato uncon una lama seghettata di circa 20 centimetri ed è sceso in strada, dopo aver litigato con i propri familiari. Ha iniziato a minacciare diqualcuno, dirigendosi verso una vicinadalla quale stavano uscendo gli studenti.Lungo la strada ha incrociato due ragazzi che avevano da poco terminato le lezioni: brandendo il lungoda cucina tenendolo alto sopra la spalla, pronto a colpire, li ha minacciati, urlando di andarsene.