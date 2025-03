Lanazione.it - ’Dalla tua parte tour’. Francesco Gabbani con i brani più iconici

da Firenze il nuovo tour di. Dopo lacipazione al Festival di Sanremo e l’uscita dell’albumtua’, il cantautore toscano torna live con un lungo giro per i palazzetti d’Italia. Il via stasera (ore 21) dal Mandela Forum di Firenze, lo stesso palco che nel 2018 è stato il primo palazzetto. "Era il 20 gennaio, arrivavo da un anno di successi con ’Occidentali’s Karma’ e per festeggiare insieme al pubblico ci fu quella bellissima serata al Mandela. È un ricordo ricco di grandi emozioni. Non vedo l’ora di salirci nuovamente con un bagaglio ancora più importante: proporrò le canzoni più significative della mia carriera e presenterò quelle dell’ultimo disco" le parole dialla vigilia del live. Per iltuatour 2025’,sarà accompagnato sul palco da una band ampliata, che include i suoi storici musicisti: Lorenzo Bertelloni (tastiere), Leonardo Caleo (chitarra), Marco Baruffetti (chitarra), Filippo(batteria) e Giacomo Spagnoli (basso), oltre a una sezione d’archi e Will Medini (tastiere).