Dalla serra illegale di cannabis all'Università di Milano: donate 150 lampade led sequestrate dalla Gdf di Legnano

, 15 marzo 2025 – Quando sono state, avevano la funzione di aiutare la rapida crescita delle piante di; d’ora in poi saranno utilizzate per supportare la ricerca agro-ambientale dell’degli Studi di. Sono stateall’Statale di, infatti, le attrezzatureGuardia di Finanza del Gruppo dinel corso di un’operazione antidroga compiuta sul territorio: nello specifico, si tratta di 150professionali a LED usate per la coltivazione di, che andranno a supportare la ricerca agro-ambientale dell’ateneo milanese. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza diha consegnato ieri all’milanese i beni strumentali sequestrati a seguito di una complessa attività di indagine a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, che era stata coordinataProcura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio.