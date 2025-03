Linkiesta.it - Dal Venezuela all’Italia nel tempo di un’arepa

Vi sarà capitato di vedere un furgoncino bianco di medie dimensioni, discretamente parcheggiato in qualche slargo, in una via di passaggio o in prossimità di eventi o manifestazioni. Se da quel furgoncino avete visto aprirsi un’anta laterale che sforna quelli che all’apparenza potrebbero sembrare piccoli calzoni fumanti, allora non poteva che essere lui. Pedro! Con il suo food truck El Caminante, Pedro Hernandez si sposta per la città di Milano – e l’Italia – portando in giro le sue impareggiabili arepasne.Da quando è esplosa la moda dei food truck una decina d’anni fa, dove sembrava che l’unico format possibile di nuova ristorazione fosse un furgone itinerante senza particolari spese di gestione, moltissimi aspiranti imprenditori sono miseramente e velocemente falliti. El Caminante nasce all’incirca nello stesso periodo, con l’intenzione di raccontare un prodotto molto poco conosciuto, senza alter ego o competitors sul territorio e con una particolare vocazione da street food.