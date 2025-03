Tvplay.it - Dal Milan all’Inter, il colpo è clamoroso: Marotta gela Ibrahimovic

Ile l’Inter sono attese da gare importanti, ma prima bisogna segnalare una notizia di calciomercato.L’Inter, di fatto, è l’unica squadra italiana ad essere in corsa in tutte e tre le competizioni a disposizione. I nerazzurri, sconfiggendo il Feyenoord anche nel match di ritorno, hanno infatti staccato il pass per i quarti di finale di Champions League.Dal, il(LaPresse) tvplay.itEliminato il team olandese agevolmente, dunque, la ‘Beneamata’ è ora attesa dalla doppia sfida contro il Bayern Monaco di Vincent Kompany. Ma prima della sfida contro i bavaresi, di fatto, l’Inter ha di fronte a sé un altro big match davvero importante.La squadra di Simone Inzaghi è attesa dalla sfida scudetto di domani del Gewiss Stadium contro l’Atalanta dell’ex Gian Piero Gasperini.