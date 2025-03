Quotidiano.net - Dal fisco alla sicurezza: le piccole e medie imprese rischiano 130 controlli all’anno

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 15 marzo 2025 – Una piccola e media azienda italiana rischia, ogni anno, quasi 130da almeno 22 autorità pubbliche diverse. In pratica, in linea puramente teorica, un controllo ogni tre giorni. Insomma, chi ha una partita Iva in ogni momento può finire nel “mirino” di qualsivoglia ente pubblico. Ovviamente, ben diverso, è il pericolo che corrono le attività che lavorano completamente in nero. Vista la loro diffusione, in particolare in alcune aree del Paese, la storia ci insegna che gli abusivi e lecompletamente sommerse hanno sicuramente meno probabilità di essere “pizzicati” degli imprenditori che svolgono la propria attività nel rispetto di tutti gli obblighi normativi. Nell’ultimo anno in cui i dati sono disponibili, ad esempio, in materia fiscale e di lavoro tra lettere di compliance,strumentali, accertamenti, verifiche e ispezioni sono stati interessati, salvo sovrapposizioni, 4 milioni di contribuenti, nella quasi totalità tutti in possesso di una partita Iva .