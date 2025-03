Ferraratoday.it - Da Schubert a Beethoven, il pianista Filippo Gorini si esibisce al Teatro Comunale

Leggi su Ferraratoday.it

Per la prima volta ospite di Ferrara Musica, fra i migliori pianisti under 30 al mondo,arriva al'Claudio Abbado' per il concerto in programma lunedì 17, con inizio alle 20.30. Il concerto è l'ultimo della serie dei cinque recital pianistici che caratterizzano il.