Secoloditalia.it - Da europeisti a equilibristi: a piazza del Popolo troppe idee per averne una. Ma per fortuna c’è Trump…

Leggi su Secoloditalia.it

La sintesi della manifestazione didelsta tutta in un battibecco tra un partecipante e Nicola Zingaretti. «Non siete né carne né pesce. Perché vi siete astenuti? Che vuol dire? Dovevate votare sì», ha detto il signore, che aveva una spilletta dell’Ucraina appuntata sul petto. «Continuate così, a promuovere divisioni», gli ha risposto Zingaretti visibilmente stizzito. La sintesi è tutta qui perché laè stata esattamente questo: un indistinto raduno di numerose e differenti frustrazioni, unite dalla sola voglia di sfogarsi.In migliaia indel. Ma per dire cosa?In termini numerici la manifestazione è stata un successo: secondo gli organizzatori c’erano 30mila persone, più dei pronostici della vigilia. È possibile, come sempre accade in questi casi, che i numeri riferiti siano stati un tantino gonfiati, ma non c’è dubbio che il colpo d’occhio dellapiena era d’effetto.