Ilgiorno.it - Da Cesarino ad Andrea Monti: "Il segreto? I rapporti umani"

Leggi su Ilgiorno.it

, 46 anni, è stato eletto sindaco di Lazzate nel 2023, confermando la maggioranza a trazione Lega che amministra il Comune in maniera continuativa fin dal 1993: è figlio dell’indimenticato sindaco e senatore, scomparso prematuramente nel 2012. Ereditando la passione politica del padre, militante fin da giovanissimo, è entrato in consiglio comunale all’età di 19 anni. Ha ricoperto poi anche le cariche di consigliere e assessore provinciale e di consigliere regionale, prima di candidarsi alla guida del Comune in cui vive da sempre. Cosa le piace di più di Lazzate? "La sua dimensione. Siamo abbastanza grandi per non soffrire di solitudine, ma anche abbastanza piccoli da poter vivere in un contesto ancora fatto di tanti. Qui si sente molto un senso di appartenenza che, si badi bene, non è solo di chi, come me, vive qui da sempre e qui è cresciuto, ma che ritrovo anche nei tanti che da fuori ha scelto di venire a vivere a Lazzate".