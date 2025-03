Oasport.it - Curling femminile, avvio da incubo per l’Italia ai Mondiali: azzurre battute con tre mani ‘rubate’ consecutive

Leggi su Oasport.it

ha incominciato con una brutta sconfitta la propria avventura ai2025 difemminili, apertisi oggi sul ghiaccio di Uijeongbu (Corea del Sud). Lesono statedalla Danimarca con il punteggio di 7-6 all’extra-end, al termine di un incontro particolarmente equilibrato e caratterizzato da un finale al cardiopalma in cui la nostra Nazionale è andata totalmente in crisi e ha subito la rimonta da parte delle scatenate avversarie.In vantaggio per 6-3 al termine del settimo end, Stefania Constantini e compagne hanno perso la mano per due voltee sono state trascinate al supplementare, dove avevano ancora una volta il vantaggio dell’ultimo tiro. Leerano però totalmente in apnea e non sono riuscite a chiudere i conti in proprio favore, sbagliando l’ultimo affondo e crollando inera rocambolesca quando ormai il peggio sembrava passato.