Padovaoggi.it - Cucina in fiamme, i Vigili del Fuoco mettono in salvo due persone

Leggi su Padovaoggi.it

La scorsa notte quando erano cirac le 3:30 di sabato 15 marzo, idelsono stati chiamati ad intervenire presso un'abitazione situata in Via Manara, a Padova per mettere induee spegnere un incendio. Ladell'appartamento era infatti avvolta dalle