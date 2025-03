Panorama.it - CSM, la riforma impossibile

La seguente riflessione del giurista e padre fondatore della Costituzione, Pietro Calamandrei, andrebbe posta nei tribunali accanto alla nota «La legge è uguale per tutti». Disse il grande fiorentino: «Quando per la porta della magistratura entra la politica, la giustizia esce dalla finestra». Quasi una nemesi per le toghe indignate dallamessa in piedi dal ministro della Giustizia Carlo Nordio - separazione delle carriere, due Csm eletti per sorteggio - che hanno affidato, durante il loro inusitato sciopero con la Costituzione innalzata come vessillo di lotta, ad Antonio Albanese, alias Cetto Laqualunque parodia del politico cinico e baro oltreché protervo e ignorante, la lettura di brani tratti dagli scritti di questo insigne uomo di legge, resistente, fondatore del Partito d’Azione.