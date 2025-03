Ilfattoquotidiano.it - Crozza-Rampini racconta la vita dei democratici dopo l’arrivo di Trump: “Pensano di fuggire a Parigi a piangere nei loro attici”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nell’ultima puntata di Fratelli di, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizioporta sul palco il giornalista Federicolacupa deiUsal’elezione di: “È bruno veder calare l’angoscia e il grigiore nei volti dei soci del Royal Democratic club mentre lugubri si chiedono, fuggiamo anei nostrie inondare di lacrime la Senna.”“Live streaming ed episodi completi su discovery+”L'articololadeidi: “dinei” proviene da Il Fatto Quotidiano.