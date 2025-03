Sport.quotidiano.net - Cremonese finale di fuoco, il Palermo si arrende: 2-3

Leggi su Sport.quotidiano.net

Unamai doma sbanca in rimonta il campo dell’ambiziosoe si impone 3-2 con un gol all’ultimo secondo di recupero di Collocolo. La squadra grigiorossa, in effetti, compie un vero e proprio capolavoro nella partedi un secondo tempo che si stava mettendo davvero male per gli ospiti, trafitti dall’uno/due di Gomes e Brunori (su rigore) che sembrava avere ipotecato la vittoria per i rosanero. Un’impressione che, però, con grande orgoglio non ha voluto accettare la formazione di mister Stroppa, capace di abbassare la testa e spingere in avanti con determinazione alla ricerca di quel ribaltone nel quale neppure il più ottimista dei tifosi avrebbe osato sperare. Nel giro di un paio di minuti Azzi riapre la partita e apre la porta allo show conclusivo dei grigiorossi, che prima pareggiano con Valoti al 43’ e poi chiudono il recupero con la rete del sorpasso vincente firmata da Collocolo.