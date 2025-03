Ilgiorno.it - Cremona, pestano un barista che perde l’occhio. Arrestati in quattro: tre sono minorenni

Leggi su Ilgiorno.it

, 15 marzo 2025 – Mentre per la loro vittimastati raccolti oltre 30mila euro per “fargli sentire il nostro appoggio e affiancarlo in questo processo lungo di recupero, attraverso un percorso clinico adeguato”, ai carabinieri hanno arrestatogiovani, tree uno maggiorenne, tutti residenti nella città lombarda, ritenuti responsabili dell'aggressione aldi un locale pestato e preso a bottigliate tra il 23 e il 24 febbraio scorso in piazza Roma. A seguito della brutale aggressione, l’uomo ha perso un occhio. La svolta è arrivata a tre settimane esatte dalla violenza. I giovani devono rispondere di lesioni gravi. I provvedimentistati emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per idi Brescia e dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di, su richiesta delle rispettive Procure.