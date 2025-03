Sport.quotidiano.net - Covili alla Tirreno-Adriatica. Presentata la Coppi-Bartali

La tappa dei muri marchigiani dellaha visto la vittoria a sorpresa dell’olandese Dversens che ha anticipato di pochi secondi il campione del mondo Van der Pool che ha regolato il gruppo degli inseguitori. Il 28enne Luca(in foto) è giunto ad 1’43" ed il portacolori del team modenese-reggiano VF Group Bardiani (che era in classifica a 1’48" dal leader Filippo Ganna distacco accumulato nella tappa a cronometro di Lido di Camaiore dopo essere giunto successione 29°,31° avanzando parimenti nella classifica generale), è 44° a 3’24". Nella tappa di ieri l’altro portacolori del team diretto da Reverberi, il faentino Emanuele Tarozzi, ha rafforzato la sua classifica dei grimpeur che oggi dovrebbe conservare, in quella che è considerata la giornata decisiva per la classifica generale poichè è prevista una tappa per velocisti a S,Benedetto del Tronto.