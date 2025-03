Ilgiorno.it - Covid, il sopravvissuto: ''Sono passati 5 anni ma non dimentico i nostri angeli azzurri''

Cernusco Lombardone (Lecco), 15 marzo 2025 – 14 febbraio 2020, un sabato, 5fa come oggi. E' tardo pomeriggio e già buio. Sembra inverno più che l'ultimo week end prima della primavera. La febbre alta, il fiato corto, l'aria che manca, la fronte rovente e gli occhi che bruciano per il dolore fisico e la paura.: non c'è bisogno di un medico per diagnosticarlo. Ferruccio chiama un amico: “Accompagnami in ospedale per favore”. In macchina entrambi tengono davanti al volto una mascherina da verniciatore, i guanti in lattice indosso e i finestrini completamente spalancati, nonostante il freddo e la nebbia e che invade l'abitacolo. Alle porte del Pronto soccorso del San Leopoldo Mandic i due si salutano a distanza con un cenno di mano, in fretta, non perché non abbiano tempo, ma per non piangere l'uno davanti all'altro.