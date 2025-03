Ilrestodelcarlino.it - "Costi alle stelle, i circoli tennis al collasso"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ un problema che attanaglia tante strutture, sportive e non solo. Il caro energia sta mettendo a dura prova imprese, famiglie e strutture appunto. Alcune non sanno addirittura se riusciranno ad andare avanti. Altre si barcamenano sperando in un aiuto. L’asd CircoloAgugliano, tra tante, ha subito una vera batosta. "Già l’anno scorso avevamo subito gli effetti, ma il 2025 è iniziato davvero peggio da questo punto di vista – dice il presidente Luca Battistoni -. La bolletta della luce del mese di febbraio, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, è raddoppiata, ammonta a tremila e 300 euro. Stessa cosa per quella della luce, 700 euro. Nei mesi precedenti ne sono arrivate altre sempre molto consistenti ma non con un gap così marcato rispetto agli anni precedenti. Se questo è il trend è davvero molto preoccupante.