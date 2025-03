Costa garganica | sciame sismico dopo il terremoto di magnitudo 47 Geologi | non c’entrano i Campi Flegrei La scossa principale avvertita in buona parte della Puglia ed in altre regioni

Noinotizie.it - Costa garganica: sciame sismico dopo il terremoto di magnitudo 4,7. Geologi: non c’entrano i Campi Flegrei La scossa principale avvertita in buona parte della Puglia ed in altre regioni

Anche nella notte sono state registrate scosse di entità minore rispetto a quella di4,7 verificatasi ieri sera. Il, con epicentro in mare Adriativo, nella, a tredici chilometri da Lesina, non è stato avvertito fortemente nel solo foggiano. Segnalazioni sono giunte anche da Bari e città metropolitana e perfino da Taranto che, come è noto, è in riva ad un altro mare.“La paura è normale ma dobbiamo ricordare che viviamo in un’area apnente alla Zona 2: sismicità medio-alta (PGA fra 0,15 e 0,25 g) dove scosse anche forti sono possibili. Ricordiamoci sempre di sapere come comportarci in caso di terremoti e nelle fasi successive. Possono sembrare banalità ma non lo sono.In prima serata due scosse sismiche hanno fatto tremare l’intera provincia di Foggia.