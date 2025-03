Fanpage.it - Cos’è successo alla Ferrari nelle qualifiche in Australia: perché Leclerc e Hamilton sono stati lenti

Leggi su Fanpage.it

settimo,ottavo. Deludentissimea Melbourne per la, che scatterà d4ª fila nel GP. Lapotrebbe è stata lentapotrebbe aver optato per un assetto da bagnato per domenica, quando è prevista pioggia.