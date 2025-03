Quifinanza.it - Cos’è la truffa del doppio Spid, come evitare il furto d’identità

Le frodi digitali continuano a mietere vittime, e ladel falsosi conferma tra le più pericolose. Tra furti di dati personali e accessi non autorizzati, questa nuova forma di criminalità organizzata sta mettendo in difficoltà utenti di ogni categoria. L’ultimo episodio ha coinvolto un pensionato, che si è visto un conto creato a suo nome e a sua insaputa, la creazione di unofalso e l’accesso al suo cassetto fiscale per intercettare eventuali crediti d’imposta.La vicendaIl protagonista della vicenda, un pensionato residente in Lombardia, ha dovuto interagire con il Tribunale per una pratica di amministratore di sostegno, comportando l’inserimento online di documenti sensibilicartae codice fiscale. Una pratica comune, ma che in questo caso è risultata fatale; Qualche tempo dopo, infatti, l’uomo riceve una telefonata da un funzionario di una banca di Roma, che gli comunica di aver ricevuto una richiesta online per l’apertura di un conto corrente a suo nome, con tanto di documenti inviati tra cui foto di carta di credito e codice fiscale.