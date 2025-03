Cultweb.it - Cosa sono le Idi di marzo e perché sono passate alla storia?

Le Idi dicadono il 15e rappresentano una delle date più celebri dellaromana. Il termine Idi indicava, nel calendario romano, il giorno centrale di ogni mese: il 15 per, maggio, luglio e ottobre, il 13 per gli altri mesi. Tuttavia, questa data è ricordata soprattutto per un evento che cambiò il corso della: l’assassinio di Giulio Cesare nel 44 a.C.Giulio Cesare, generale e politico romano, aveva ottenuto un potere senza precedenti, portandocrisi della Repubblica Romana. Dopo aver sconfitto Pompeo nella guerra civile, si era proclamato dictator perpetuo (dittatore a vita), suscitando il timore che volesse instaurare una monarchia. Questorme spinse un gruppo di senatori, guidati da Bruto e Cassio, a organizzare una congiura per eliminarlo.Una statua di Giulio Cesare (fonte: Pexels)Il 1544 a.