Cosa simboleggia il Fiocchetto Lilla? È un simbolo di forza

Ilè ildella lotta contro i disturbi del comportamento alimentare (DCA), un insieme di patologie complesse che includono anoressia, bulimia, binge eating disorder (disturbo da alimentazione incontrollata) e altri disturbi correlati come l’ortoressia, ossia l’ossessione per il mangiare sano.Questorappresenta consapevolezza, solidarietà e speranza per chi affronta queste problematiche e per le loro famiglie. Il coloreè stato scelto per la sua associazione con la sensibilità e la trasformazione, valori fondamentali nel percorso di guarigione dai DCA.L’adozione delcomedi sensibilizzazione sui disturbi alimentari ha origine negli Stati Uniti, dove negli anni ’90 è iniziata una campagna di consapevolezza per dare voce a queste patologie spesso invisibili.