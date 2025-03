Gamberorosso.it - Cosa mangiare a La Spezia: i piatti imperdibili nati tra il mare e il remoto Appennino

Leggi su Gamberorosso.it

La cucina ligure è rinomata per la sua abilità nel trasforingredienti poveri in grandidella tradizione. La provincia di Lanon si sottrae a questo modus operandi e riesce a farsi riconoscere nel mondo grazie adove l’incontro tra ile i monti risulta essere spontaneo e al tempo stesso di grande effetto. La conseguenza sono ricette iconiche come i muscoli ripieni, contadine come la mesciùa e storiche come i testaroli e i panigacci. Eccoa Laper conoscere la cultura gastronomica locale.Muscoli alla spezzinaVermento BistrotI muscoli ripieniSimbolo della provincia spezzina. Qui non si chiamano cozze o mitili, ma si trovano nelle carte dei ristoranti o nei banchi delle pescherie con il nome di muscoli. La miticoltura trova casa in questi mari dove dal 1887 vengono allevati tra le isole e i parchi di Porto Venere e Montemarcello e pescati con le caratteristiche imbarcazioni chiamata schio.