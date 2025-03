Metropolitanmagazine.it - Cosa fa oggi Marco Carta? Dallo scandalo del 2019 alla rinascita

È stata una carriera di alti e bassi, quella di, l’infanzia del cantante è stata segnata dal dramma della morte dei sui genitori. Suo padre morì quando lui aveva 8 anni a causa di una leucemia e la mamma solo due anni più tardi per un tumore.e il dolore per i genitori«Mio padre aveva un’altra famiglia e un altro figlio. Non mi ha mai voluto conoscere»., ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, ha raccontato la sua infanzia segnata dsofferenza. Sua madre, Monica, è morta di cancro quando lui aveva 10 anni. Suo padre quando ne aveva solo 8: «Ma anche prima non ha mai voluto avere rapporti con me. Un giorno che dovevamo finalmente incontrarci, l’ho aspettato diverse ore fuori casa ma lui non si è presentato. Quando ho capito che non sarebbe mai arrivato, ho pianto tantissimo e sono andato a nascondermi nel caminetto, forse per sentire un po’ di calore.