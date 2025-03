Lanazione.it - Cortona, maggiore attenzione per la manutenzione delle strade vicinali

Arezzo, 15 marzo 2025 –per laDopo l’approvazione del nuovo regolamento cresce il contributo del Comune, modalità più chiare per le richieste dei cittadini. Una risposta che interessa 800km di viabilità Cresce l’impegno del Comune dinei confrontimanutenzioni. Grazie al nuovo regolamento i cittadini possono contare su modalità più chiare e contributi più alti per provvedere ai lavori. Alesono circa 700 ed hanno un’estensione di circa 800km, l’intervento del municipio non può avere carattere sostitutivo rispetto ai proprietari frontalieri, tuttavia il nuovo atto prevede un aumento del contributo per le manutenzioni dal 30 al 40 per cento. I proprietari frontalieri avranno modo ogni anno dal primo settembre al 31 ottobre di fare richiesta del contributo comunale del materiale per la, così da definire le somme nel bilancio preventivo.