Corteo e corona per le vittime della pandemia

Un momento di ricordo e riflessione sui terribili giorni, che tutti hanno tentato di lasciarsi alle spalle ma che ha cambiato il modo di vivere. Cassolnovo celebra martedì la Giornata in memoria delledel Covid alle 18.30 in piazza Vittorio Veneto. La cerimonia porterà con sé diverse valenze: quella di ricordare leche anche nel centro lomellino sono state numerose e di riflettere sui profondi cambiamenti che il Covid ha portato. Con unlungo viale Rimembranze il sindaco Luigi Parolo, che allo scoppioera stato eletto da nove mesi, deporrà unain onore dei cassolesi che del virus rimaseroquando regnava una profonda incertezza su come trattare i pazienti venuti a contatto con quel virus ancora sconosciuto. Analoghe iniziative sono previste negli stessi giorni in altre località lomellinesi.