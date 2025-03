Coppa Europa Lanci 2025 Sara Fantini conquista la terza posizione | arriva il bronzo con 7237

Leggi su Ilfaroonline.it

Nicosia, 15 marzo– Nel primo giorno delladi, che si sta svolgendo a Nicosia, nell’isola di Cipro, l’Italia festeggia il podio della campionessa continentale di Roma. L’Azzurro sale sul terzo gradino nel martello con la misura di 72,37, fatto al quinto turno in pedana.E’ stata in crescita la serie didella, che ha siglato 69,70, poi è salita a 70,26 proseguendo a 71,26.Come riporta fidal.it – La gara decolla grazie alla finlandese Silja Kosonen che scaglia l’attrezzo a un notevole 77,07, migliore prestazione mondiale del. Seconda piazza alla francese Rose Loga (72,87). L’emiliana si conferma tra le prime tre nella manifestazione dopo essersi classificatanel 2022, la vittoria del 2023 e ladel 2024.Sulla pedana del giavellotto ilo più lungo di Paola Padovanall’ultimo tentativo con 55,75 per raggiungere il sesto posto, incrementando lo stagionale.