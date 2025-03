Ilgiorno.it - Coppa Davis in mostra a Sondrio, il trofeo brilla in città e attira mille visitatori: “Un tennis in salute”

– Successo strepitoso aper il Trophy Tour. Ci sono state infatti quasipersone ieri pomeriggio per vedere nella sala consiliare della Provincia di, lae la Billie Jean King Cup che sono arrivate nel capoluogo giovedì sera per essere ammirate dagli sportivi valtellinesi. Quella di ieri è stata un’opportunità unica e da non perdere per vedere i trofei vinti a Malaga al maschile da Sinner, Berrettini, Musetti, Vavossori e Bolelli e al femminile da Paolini, Bronzetti, Trevisan e Cocciaretto. Un lavoro di squadra ha consentito di portare i due trofei in Valtellina. La Federazione italianae padel ha consentito adi avere le due coppe premiando l’attività delporting club di, un circolo che ha il maggior numero di tesserati in Italia rispetto alla popolazione residente e che ha lavorato e lavora benissimo coi giovani.