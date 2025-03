Fanpage.it - Coperchio non chiuso: il caffè cade sui genitali del rider. Starbucks dovrà pagare 50 milioni

Leggi su Fanpage.it

"Gravi ustioni, deturpazioni e danni debilitanti ai nervi dei". Per questo motivo la nota catena di caffetteria USArisarcire un fattorino con 50di dollari, come stabilito da una giuria in California.