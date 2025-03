Convocazione David Neres cosa filtra da Castel Volturno | la decisione arriva da Conte oggi in conferenza

Leggi su Dailynews24.it

scalpita ed è pronto per ritornare in campo. L’attaccante azzurro ha smaltito l’infortunio che lo ha tenuto fuori per oltre un mese e sonoti segnali confortanti dagli ultimi allenamenti a, con il calciatore che ha dato segnali incoraggianti ad Antonio. Laufficiale arriveràalle ore 14.30 da .L'articoloda: ladain