Convocati Atalanta per l'Inter: le scelte di Gasperini per il match del Gewiss Stadium

Convocati Atalanta per la partita contro Inter al Gewiss Stadium, in programma domani sera alle 20:45. Gasperini ha diramato la lista dei giocatori per il match del Gewiss Stadium contro i nerazzurri. Al termine della rifinitura della vigilia, il tecnico della Dea ha diramato le sue scelte per la gara in programma domani sera alle 20:45. È ufficiale l'assenza di Juan Cuadrado, che si unisce a quelle di Kossounou, Posch, Scalvini, Sulemana e Scamacca. Nel frattempo, il brasiliano Ederson sarà regolarmente a disposizione. Ecco l'elenco completo: Portieri: Carnesecchi, Rossi, Rui Patricio. Difensori: Bellanova, Comi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Palestra, Ruggeri, Toloi, Zappacosta. Centrocampisti: Brescianini, De Roon, Éderson, Pasalic, Samardzic.