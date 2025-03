Inter-news.it - Convocati Atalanta, con l’Inter 21 giocatori: confermata un’assenza

Leggi su Inter-news.it

Diramata la lista deidell’per la sfida aldi domani sera. Negli orobici di Gasperini.LISTA – L’ha appena diramato la lista deiper la partita di domani sera controe valida per la ventinovesima giornata di Serie A. La squadra orobica dovrà fare a meno di Juan Cuadrado, infortunatosi durante l’ultimo match tra Juventus edi una settimana fa all’Allianz Stadium. Per il resto, Gasperini potrà contare sui suoimigliori: da Ademola Lookman e Mateo Retegui in attacco passando per Hien ed Ederson tra difesa e attacco. In casa Inter, non ci sarà Stefan de Vrij. La sfida di domani dirà tanto sulla corsa scudetto di entrambe le squadre, con i nerazzurri di Milano primi in classifica e la Dea dietro a meno tre.