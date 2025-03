Ilrestodelcarlino.it - Controlli su un bus diretto in Val Bidente, un giovane trovato in possesso di hashish

Forlì, 15 marzo 2025 - Proseguono le attività pianificate nell’ambito del tavolo tecnico interforze svoltosi in Questura, con servizi di controllo orientati a contrastare i comportamenti devianti e gli episodi di microcriminalità nel forlivese. Questa volta l’attività di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Forlì si è concentrata, con la collaborazione di Start Romagna, nel contrasto ad episodi di vandalismo, spaccio, bullismo e atteggiamenti di minaccia che sono stati segnalati negli ultimi mesi su alcune tratte del servizio di trasporto pubblico. Gli agenti, dal tardo pomeriggio di ieri, hanno quindi svoltoalla stazione autolinee e ai servizi di trasporto pubblico. In serata, in particolare, è stato imposto l’alt alla linea 132 diretta nella Valle del: gli agenti hanno controllato tutti i passeggeri, con l’ausilio anche dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, con i cani pastori tedeschi Bekam e Kenia.