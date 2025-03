Anteprima24.it - Controlli in corso su inquinamento prodotto da depuratori

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUna ampia attività investigativa dei carabinieri del Nucleo operativo ecologico e del Comando provinciale di Avellino, coordinata dalla Procura del capoluogo irpino, è indi svolgimento per accertare e rimuovere le cause di inquinamenti provocati da aziende e impianti di depurazione pubblici e privati.I militari stanno procedendo al controllo degli impianti di trattamento di rifiuti liquidi e di depurazione nei comuni di Calitri, Lacedonia, Luogosano, Nusco e Prata Principato Ultra gestiti dall’Asidep, società interamente partecipata dall’Asi di Avellino, dichiarata fallita la settimana scorsa dal Tribunale di Avellino. Iavvengono in collaborazione con i tecnici dell’Arpac.Gli investigatori ipotizzano importanti compromissioni delle aree prospicienti gli impianti.