Ilrestodelcarlino.it - Contro i liguri servirà un’impresa: "Andata indigesta, vogliamo rifarci"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il big match della giornata cadetta, oggi, va in scena al Manuzzi, dove ospite è lo Spezia che punta con decisione alla promozione diretta dopo il successo sul Pisa. Vera cartina di tornasole per le velleità del Cesena, che nel nuovo anno ha messo insieme 11 punti nelle ultime 5 partite, un ruolino di marcia cui resiste solo la capolista Sassuolo. "Incontriamo un avversario tosto, forte, allenato bene e con grande fisicità. Sfrutta con successo le palle inattive grazie a valori importanti, dovremo dare il massimo per raccogliere punti". Michele Mignani non si fa illusioni, sa che inon possono permettersi distrazioni per non vedersi sfuggire la coppia di testa, soprattutto il Pisa, dato che il Sassuolo sembra ormai irraggiungibile. Dubbi di formazione? "Come sempre alla vigilia, decido all’ultimo minuto perché ho defezioni e devo scegliere quale tattica scegliere.