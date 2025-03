Juventusnews24.com - Conte viene imbeccato in conferenza stampa pre Venezia Napoli sulla Juve: «I tifosi non mi vogliono sulla loro panchina? Se dico qualcosa…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, allenatore del, ha parlato dell’avversione deidellanei suoi confronti per un ritorno in. Ecco le sue paroleAntonioè tornato a parlare dinel corso dellapre gara. Oggetto delndere è l’avversione del popolo bianconero a un suo ritorno in. Ecco le sue parole.PAROLE – «Scontro diretto tra Atalanta e Inter? Vi ho insegnato a guardare partita per partita. Noi pensiamo a noi stessi. Idellantus mi preferiscono? Io non devo rispondere, sono giochi mediatici. Sequalcosa poiusata contro di noi».Leggi suntusnews24.com