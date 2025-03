Ilnapolista.it - Conte: «Se non avessimo avuto una settimana per allenarci, quest’anno sarebbe stata dura»

Antonioè intervenuto a Castel Volturno in conferenza stampa alle 14:30 (leggi qui le sue parole riportate integralmente). Tra i tanti temi trattati non è mancato il riferimento allatipo, che molti allenatori preferiscono per questioni tecnico tattiche e di preparazione della partita in generale. Con tutte le difficoltà che si sono susseguiteil mister si dice convinto che la stagione, forse,di tutt’altro tipo.: «Vi ho sempre abituato a mettere i paraocchi»Di seguito quanto dichiarato:Sullo Scudetto e le 10 finali:«Vi ho sempre abituati a guardare partita dopo partita con i paraocchi, non ci facciamo condizionare da ciò che succede intorno e dobbiamo solo proseguire su questa strada»Cosa conta di più in queste ultime giornate?«Sono sicuro che il fatto di aver potuto allenare questi ragazzi tutta lasicuramente ci ha aiutati molto, o altrimentimoltosotto tutti i punti di vista.